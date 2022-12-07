Архсовет одобрил проект 400-метрового офисного небоскреба в "Москва-Сити"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Архитектурный совет Москвы одобрил проект строительства высотного бизнес-центра возле моста "Багратион" в "Москва-Сити", заявил в среду главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Поздравляю авторский коллектив. Полезные комментарии, которые мы услышали, я надеюсь, в проекте мы тоже как-то поищем их отражение на дальнейших этапах работы, будем с заказчиком контактировать. Заказчику я традиционно напоминаю, что это большая ответственность, это не просто вам поставили зачет для дальнейшей работы. Это большая ответственность с точки зрения качества реализации", - сказал он на заседании Архсовета.

В свою очередь, представитель архбюро Citymakers предложил уделить большое внимание в проекте общественной функции и сделать больше городских пространств. Директор Института Генплана Татьяна Гук предложила обратить внимание на пространства вокруг здания.

Участники Архсовета также предложили визуально "удлинить" мост "Багратион" и продумать "взаимодействие" здания с набережной. Как уточнили в компании "Галс", которая выступит девелопером проекта, реновировать мост предполагается в составе третьего пускового комплекса.

Небоскреб в "Москва-Сити" построят возле моста "Багратион" на набережной Москвы-реки. Общая площадь здания составит 196 тыс. кв. м, высота - чуть ниже 400 м. Ожидается, что это будет самое высокое офисное здание Москвы. Ввод объекта запланирован на 2030 год.

Рабочее название башни - "Палитра", однако окончательный нейминг пока в стадии разработки. На Архсовете он был представлен как бизнес-центр "Мост Багратион".