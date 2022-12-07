Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Архсовет одобрил проект 400-метрового офисного небоскреба в "Москва-Сити"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Архитектурный совет Москвы одобрил проект строительства высотного бизнес-центра возле моста "Багратион" в "Москва-Сити", заявил в среду главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Поздравляю авторский коллектив. Полезные комментарии, которые мы услышали, я надеюсь, в проекте мы тоже как-то поищем их отражение на дальнейших этапах работы, будем с заказчиком контактировать. Заказчику я традиционно напоминаю, что это большая ответственность, это не просто вам поставили зачет для дальнейшей работы. Это большая ответственность с точки зрения качества реализации", - сказал он на заседании Архсовета.

В свою очередь, представитель архбюро Citymakers предложил уделить большое внимание в проекте общественной функции и сделать больше городских пространств. Директор Института Генплана Татьяна Гук предложила обратить внимание на пространства вокруг здания.

Участники Архсовета также предложили визуально "удлинить" мост "Багратион" и продумать "взаимодействие" здания с набережной. Как уточнили в компании "Галс", которая выступит девелопером проекта, реновировать мост предполагается в составе третьего пускового комплекса.

Небоскреб в "Москва-Сити" построят возле моста "Багратион" на набережной Москвы-реки. Общая площадь здания составит 196 тыс. кв. м, высота - чуть ниже 400 м. Ожидается, что это будет самое высокое офисное здание Москвы. Ввод объекта запланирован на 2030 год.

Рабочее название башни - "Палитра", однако окончательный нейминг пока в стадии разработки. На Архсовете он был представлен как бизнес-центр "Мост Багратион".

Москва Москва-Сити Сергей Кузнецов Архсовет Багратион
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Парковки в Москве будут бесплатными на новогодние праздники

Парковки в Москве будут бесплатными на новогодние праздники

Метро Москвы и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

Метро Москвы и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

К воскресенью в Москве потеплеет до +2 градусов

К воскресенью в Москве потеплеет до +2 градусов

Суд в Москве приговорил к 5,5 годам колонии основателя Petropavlovsk Масловского

Суд в Москве приговорил к 5,5 годам колонии основателя Petropavlovsk Масловского

Дизтопливо на АЗС Москвы активно дорожает третью неделю подряд

В Москве в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

Сильные морозы уйдут из Москвы к середине следующей недели

Сильные морозы уйдут из Москвы к середине следующей недели

Самая холодная ночь минувшей осени зафиксирована в Москве

Самая холодная ночь минувшей осени зафиксирована в Москве

В Москве с 31 декабря введут ограничение на ночное движение грузовиков массой от 3,5 т

В Москве с 31 декабря введут ограничение на ночное движение грузовиков массой от 3,5 т
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });