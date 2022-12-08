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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

В Москве начали проверку публикаций о появлении в магазинах поддельной Coca-Cola

В Москве начали проверку публикаций о появлении в магазинах поддельной Coca-Cola
Архивное фото
Фото: Hector Vivas/Getty Images

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Москве и Московской области начало проверку по следам публикаций о появлении в продаже в столичном регионе вероятно поддельного напитка Coca-Cola.

"Жалобы на продукцию неустановленного происхождения поступили в управления Роспотребнадзора по Москве и Московской области. По данному факту начата проверка", - сообщил телеграм-канал ведомства.

"В ряде публикаций утверждалось, что на прилавки мог попасть контрафактный напиток", - говорится в сообщении.

В ситуации с появлением в магазинах литровых бутылок с этикеткой оригинальной Coca-Cola, октябрьской и ноябрьской датами розлива и указанием, что напиток произведен на заводах Multon Partners (ранее Coca-Cola HBC) в Московской или Ростовской областях, разбирался РБК.

Американская The Coca-Cola Company решила уйти из России. Ее партнер Coca-Cola Hellenic Bottling Company, остановила производство и продажу в России глобальных брендов напитков. Российские заводы компании стали выпускать только местные бренды - "Добрый", Rich, и другие. В июле Coca-Cola HBC сменил название на Multon Partners и начал выпускать напиток со вкусом колы "Добрый Cola".

Представители Coca-Cola HBC и Multon Partners объяснили РБК, что с апреля выпуск напитков брендов Coca-Cola в России прекратился, так как прекратились поставки в страну необходимых концентратов. Запасы уже произведенных напитков подходят к концу. Возобновлять их производство под оригинальным брендом предприятия не собирались и не собираются.

Источник РБК на рынке безалкогольных напитков подтвердил, что оригинальный концентрат для Coca-Cola закончился, и новых поставок не было. Он допустил, что попавшая в продажу Coca-Cola, с высокой долей вероятности, была "произведена с несанкционированным использованием этикетки".

Coca-Cola Coca-Cola HBC Multon Partners
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