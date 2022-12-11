Москвичей призвали к внимательности из-за ожидаемого дождя, гололеда и сильного ветра

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о дожде с мокрым снегом, гололедице и сильном ветре до утра понедельника.

"В связи с перемещением с юга на север теплого атмосферного фронта, в период с 15 часов 11 декабря с сохранением до 09 часов 12 декабря в Москве ожидаются сильные, местами очень сильные осадки (мокрый снег, дождь, ледяной дождь). Местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев.

Пешеходам спасатели рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.