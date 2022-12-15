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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Пробки в Москве достигли 8 баллов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - К 17:45 четверга в Москве на дорогах образовались 8-балльные пробки, сообщил городской Департамент транспорта и предупредил, что загруженность дорог вечером может достигнуть 9 баллов.

Основными причинами пробок названы мелкие ДТП, общая низкая скорость трафика и ремонтные работы на дорогах. Осложнено движение в центре города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

В Дептрансе напомнили, что синоптики ожидают с вечера четверга сильный снег и ветер, метель прогнозируется до утра пятницы. Ведомство предложило автомобилистам пересесть на общественный транспорт или отложить поездки до тех пор, пока на дорогах не станет свободнее.

Москва Дептранс ТТК МКАД
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