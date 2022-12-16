Человек упал на рельсы станции "Красные ворота" столичного метро

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером в пятницу на "красной" ветке метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На центральном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что прервано движение на участке "Парк культуры" - "Комсомольская". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

По данным источника "Интерфакса", инцидент произошел на станции "Красные ворота". "Для спасения пассажира, упавшего на пути, отключено напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.