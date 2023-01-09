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В РФ зафиксированы случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом, получившие название флурон, в России есть, чаще всего он встречается у людей с ослабленным иммунитетом, в том числе у детей и пожилых, сообщила журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Случаи одновременного заражения гриппом и ковидом в России регистрируются. Чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях", - сказала Пшеничная.

Она отметила, что такие случаи обычно протекают "более тяжело, с поражением нижних отделов дыхательных путей, то есть с развитием вирусной пневмонии, к которой в последующем может присоединиться вторичная бактериальная".

Острый период болезни, по словам специалиста, может продолжаться 2-3 недели и более. Риск летального исхода, как отметила Пшеничная, "связанный с вирусной или вирусно-бактериальной пневмонией, выше, чем при моноинфекции".

По ее словам, так как лечение гриппа и коронавируса отличается, в таких случаях используют комбинированную противовирусную терапию, ориентированную на оба вируса.

"Каких-то специфических симптомов одновременного заражения гриппом и ковидом нет, настораживает обычно быстрое развитие тяжелого состояния больного с появлением одышки, интоксикации и другие", - добавила эксперт, уточнив, что выявить эти инфекции позволяет ПЦР-тестирование.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Румынии были выявлены первые случаи одновременного заражения сезонным гриппом и COVID-19. В Румынии все случаи заболевания выявлены у детей. Как предполагают специалисты, случаи одновременного заражения могут быть связаны со слабым иммунитетом. Больные поступили с жалобами на сильную головную боль, мышечные или суставные боли.

Первый случай одновременного заражения COVID-19 и гриппом зарегистрирован в Израиле еще в конце 2021 года. После такие случаи были зафиксированы еще в ряде стран, среди которых Бразилия, Хорватия, Северная Македония, Республика Сербская (БиГ), Сербия и Молдавия.

Роспотребнадзор Наталья Пшеничная
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