Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве снизилось после роста накануне

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявлено 1 585 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне сообщалось о 1 728 заболевших. Таким образом, суточное число новых случаев незначительно снизилось.

За сутки был госпитализирован 131 человек. Выздоровели 1 005 пациентов.

За 24 часа скончались 14 человек, заболевших коронавирусом; днем ранее сообщалось о 16 умерших.

Общее число зарегистрированных в Москве случаев COVID-19 составляет 3 316 606, выздоровели 3 122 209 человек. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 47 684.