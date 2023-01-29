Число новых случаев COVID-19 в Москве продолжает снижаться

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявлено 1 967 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне сообщалось о 2 117 заболевших. Число новых случаев снижается четвертый день подряд.

За сутки были госпитализированы 83 человека. Выздоровели 1 207 пациентов.

За 24 часа скончались 11 человек, заболевших коронавирусом; днем ранее также сообщалось о 11 умерших.

Общее число зарегистрированных в Москве случаев COVID-19 составляет 3 343 860, выздоровели 3 145 592 человека. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 47 864.