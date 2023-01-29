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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:23

В РФ за сутки коронавирусом заболели почти семь тысяч человек

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 6 941 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что количество госпитализаций в России за сутки составило 495 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 49,9%.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 15 субъектах РФ, снижение - в 59 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 219 заболевших, что стало самым высоким показателем с начала года, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 278.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 40 человек, накануне сообщалось о 42 умерших.

Как сообщили в штабе, выздоровели за сутки 3 612 человек, или на 17,6% меньше в сравнении с 28 января.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 938 421 случай заражения коронавирусной инфекцией, 394 984 умерших и 21 339 316 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 29 января 2023 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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