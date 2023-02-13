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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

График движения поездов Киевского направления МЖД изменится 16-19 февраля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Поезда Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) будут следовать по измененному расписанию с 16 по 19 февраля, сообщает пресс-служба МЖД.

"Расписание некоторых поездов Киевского направления МЖД изменится 16-19 февраля в связи с работами по переводу на цифровую систему управления движением станции "Внуково" и перегона "Внуково"-"Солнечная" для обеспечения тактового движения поездов будущего МЦД-4. Аналогичные системы установлены на станциях "Крекшино" и "Толстопальцево", - говорится в сообщении.

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Из расписания выведут ряд пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями "Солнечная", "Внуково", "Апрелевка", "Нара", а также аэропортом Внуково. У некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Работы будут проводиться на главных путях поочередно. Железнодорожники заменят напольное оборудование, обновят программное обеспечение и подключат устройства регулирования и обеспечения безопасности движения поездов к новой цифровой системе.

МЖД
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