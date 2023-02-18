Суд арестовал фигуранта дела о захвате заложников в московском магазине цветов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест одного из фигурантов дела о захвате заложников в цветочном магазине, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Сафронова Андрея Александровича судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 апреля 2023 года", - сообщили в пресс-службе в субботу. Там уточнили, что 41-летний Сафронов работает сантехником-проводчиком.

Сафронову предъявлено обвинение в захвате заложников (п.п. "а,г,ж" ч. 2 ст. 206 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

По данным следствия, 17 февраля Сафронов и его сообщник 1978 года рождения, находясь в магазине на Таганской улице, под угрозой применения оружия удерживали двух женщин. При задержании один из злоумышленников ранил полицейского, предположительно, из травматического пистолета. Сотрудник полиции был госпитализирован.

Расследование дела контролирует прокуратура Москвы.