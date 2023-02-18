Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Суд арестовал фигуранта дела о захвате заложников в московском магазине цветов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест одного из фигурантов дела о захвате заложников в цветочном магазине, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Сафронова Андрея Александровича судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 апреля 2023 года", - сообщили в пресс-службе в субботу. Там уточнили, что 41-летний Сафронов работает сантехником-проводчиком.

Сафронову предъявлено обвинение в захвате заложников (п.п. "а,г,ж" ч. 2 ст. 206 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

По данным следствия, 17 февраля Сафронов и его сообщник 1978 года рождения, находясь в магазине на Таганской улице, под угрозой применения оружия удерживали двух женщин. При задержании один из злоумышленников ранил полицейского, предположительно, из травматического пистолета. Сотрудник полиции был госпитализирован.

Расследование дела контролирует прокуратура Москвы.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пригородные электрички с марта и до осени не будут доезжать до Рижского вокзала

Пригородные электрички с марта и до осени не будут доезжать до Рижского вокзала

Собянин оценил локализацию производства трамваев в Москве в 90%

Температура в Москве на следующей неделе будет на 4 градуса ниже нормы

Метель и низкое давление придут в Москву в выходные

Метель и низкое давление придут в Москву в выходные

Глава МВД РФ уволил двух подчиненных за отказ предоставить убежище латвийскому писателю

Глава МВД РФ уволил двух подчиненных за отказ предоставить убежище латвийскому писателю

Вильфанд пообещал москвичам возвращение февральских температур уже в четверг

Вильфанд пообещал москвичам возвращение февральских температур уже в четверг

Москва передаст регионам 3000 автомобилей "Москвич" для такси и каршеринга

Собянин сообщил о сокращении числа автомобильных краж в Москве на 93%

Высота снежного покрова в Москве достигла 33 см

Высота снежного покрова в Москве достигла 33 см

Снег и метель ожидаются в выходные в Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });