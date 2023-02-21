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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Собянин подпишет указ о помощи участникам СВО и их семьям

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В ближайшее время будет подписан указ, предполагающий поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей, пообещал в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

В РоссииПослание президента Федеральному собранию. ТекстПослание президента Федеральному собранию. ТекстЧитать подробнее

"Задача, поставленная президентом, - окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни - будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ", - написал мэр.

Он добавил, что Путиным были сформулированы задачи и на долгосрочную перспективу: развитие транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышение качества жизни граждан.

В послании Федеральному собранию президент потребовал окружить вниманием и почетом семьи погибших участников СВО и ветеранов, а также предложил учредить специальный фонд для помощи этим гражданам. Отличившихся командиров он пообещал продвигать по службе и в армии, и на гражданке, дав им доступ к работе в органах власти.

Хроника 30 января – 21 февраля 2023 годаПослание президента - 2023
Сергей Собянин Москва Владимир Путин СВО
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