Собянин подпишет указ о помощи участникам СВО и их семьям

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В ближайшее время будет подписан указ, предполагающий поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей, пообещал в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

"Задача, поставленная президентом, - окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни - будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ", - написал мэр.

Он добавил, что Путиным были сформулированы задачи и на долгосрочную перспективу: развитие транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышение качества жизни граждан.

В послании Федеральному собранию президент потребовал окружить вниманием и почетом семьи погибших участников СВО и ветеранов, а также предложил учредить специальный фонд для помощи этим гражданам. Отличившихся командиров он пообещал продвигать по службе и в армии, и на гражданке, дав им доступ к работе в органах власти.