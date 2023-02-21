В Москве локализовали пожар в гостинице "МКМ"
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на пятом этаже в гостинице "МКМ" в центре Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.
"Пожар локализован на площади 100 кв.м. Производится поквартирная проверка внутри здания", - говорится в сообщении.
"По предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек, из них один ребенок. Они госпитализированы", - добавили в пресс-службе.
По данным ведомства, всего из горящего здания эвакуированы 200 человек.
В тушении пожарно-спасательными подразделениями задействованы автолестница и коленчатые подъемники.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что огонь охватил пятый этаж гостиницы "МКМ" в центре Москвы.