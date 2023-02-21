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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

В Москве локализовали пожар в гостинице "МКМ"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на пятом этаже в гостинице "МКМ" в центре Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"Пожар локализован на площади 100 кв.м. Производится поквартирная проверка внутри здания", - говорится в сообщении.

"По предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек, из них один ребенок. Они госпитализированы", - добавили в пресс-службе.

По данным ведомства, всего из горящего здания эвакуированы 200 человек.

В тушении пожарно-спасательными подразделениями задействованы автолестница и коленчатые подъемники.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что огонь охватил пятый этаж гостиницы "МКМ" в центре Москвы.

Москва МКМ МЧС
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