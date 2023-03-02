Движение на Кольцевой линии метро в Москве восстановлено после инцидента с пассажиром

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Устранен сбой на Кольцевой линии метро Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в четверг.

"Движение на Кольцевой линии (5) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на линии прерывалось движение поездов из-за падения человека на пути. Источник уточнил, что инцидент был на станции "Белорусская". Для извлечения пассажира отключалось напряжение контактной линии.

Источник "Интерфакса" в медицинских кругах уточнил, что на рельсы станции "Белорусская" упал мужчина, его удалось спасти.

Это третий за день случай падения человека на рельсы в московском метро. Утром инциденты произошли на станциях" Октябрьское поле" и "Ботанический сад". Спасти одного из пострадавших не удалось, он скончался от травм, несовместимых с жизнью.