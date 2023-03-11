В результате пожара в цехе по производству пластика в Подмосковье никто не пострадал

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Пожар в цехе по производству пластика в подмосковной Рузе полностью потушен, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 13:30 объявлена ликвидация последствий пожара, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу огонь охватил кровлю цеха с пластиком на площади 5 тыс. кв. метров в Подмосковье, произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. метров. В 06:03 была объявлена ликвидация открытого горения.

К тушению пожара привлекались 60 человек и 19 единиц техники.