Цех по производству пластика горит на площади 5 тыс. кв. м в Подмосковье

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Огонь охватил кровлю цеха по производству пластика в Московской области на площади 5 тыс. кв. м с последующим обрушением кровли, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"В городском округе Рузский, поселок Колюбакино, на улице Майора Алексеева, дом 29, строение 101 произошло возгорание на площади предварительно 5 тыс. кв. метров, также произошло обрушение кровли", - говорится в сообщении.

Кровля горящего цеха обрушилась на площади 3,5 тыс. кв. м, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Там добавили, что возгорание происходит в отдельно стоящем здании на территории цеха по производству пластика, угрозы соседним строениям нет.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

К ликвидации пожара привлечены 55 человек и 17 единиц техники.