Пожар в подмосковном цехе по производству пластика в ликвидирован

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на месте крупного пожара в цехе по производству пластика в подмосковной Рузе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 06:03 объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу огонь охватил кровлю цеха с пластиком на площади 5 тыс. кв. метров в Подмосковье, произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. метров.

К ликвидации пожара привлекались 55 человек и 17 единиц техники.