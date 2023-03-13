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Дептранс назвал "Донстрой" виновником сбоя в движении поездов БКЛ

Дептранс назвал "Донстрой" виновником сбоя в движении поездов БКЛ
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Застройщик недвижимости "Донстрой" проводил незаконные работы, которые привели к остановке движения поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена в понедельник. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Из-за отсутствия строительного контроля, без согласования с Московским метрополитеном компанией "Донстрой" были организованы бурильные работы над тоннелем метро между станциями "Мичуринский проспект" и "Аминьевская". Бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка на путь", - говорится в сообщении.

По информации департамента, движение поездов по внутренней стороне БКЛ было остановлено на участке "Новаторская" - "Аминьевская", проводились восстановительные работы.

"Московский метрополитен обратился в Следственный комитет города Москвы и ГУМВД по городу Москве по проведению необходимой проверки и возбуждению уголовного дела", - заявили в дептрансе.

Там отметили, что по решению Мосгосстройнадзора строительство на площадке над тоннелем остановлено до выяснения всех обстоятельств.

Сбой на БКЛ возник около 10:20 понедельника и был устранен в 12:25.

Москва метрополитен Донстрой
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