Представитель "Донстроя" вошел в комиссию по расследованию прорыва на БКЛ в Москве

Ответственность за согласование бурильных работ компания возложила на генподрядчика - ANTTEQ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Компания "Донстрой" включена в комиссию по выяснению причин аварии на Большой кольцевой линии московского метро из-за бурильных работ, сообщили "Интерфакс-Недвижимости" в пресс-службе застройщика.

"Для расследования произошедшего совместно с представителями органов исполнительной власти, а также структурных подразделений, отвечающих за строительство и эксплуатацию объектов метрополитена, была создана комиссия по выяснению причин допущенной ситуации. "Донстрой" принимает активное участие в работе комиссии. Прикладываются максимальные усилия для устранения и минимизации последствий аварии", - заверили в компании.

"Донстрой" - девелопер и заказчик возведения многофункциональной застройки по адресу: район Раменки, между улицей Лобачевского и платформой "Матвеевское". Компания сама не ведет строительно-монтажные и инженерно-геологические работы, для этого заключен договор генерального подряда с компанией ANTTEQ, добавили в пресс-службе.

Получение разрешения на проведение бурильных работ там назвали обязанностью генподрядчика.

13 марта утром в течение двух часов не было движения на участке "Новаторская" - "Аминьевская" БКЛ, поскольку пути завалило глиной и песком. В городском Департаменте транспорта заявили, что это произошло, поскольку "Донстрой" проводил не согласованные бурильные работы над тоннелем между "Мичуринским проспектом" и "Аменьевской".

Московский метрополитен пожаловался на это в МВД и Следственный комитет. Мосгосстройнадзор попросил прокуратуру Москвы провести внеплановую выездную проверку, после которой к участникам строительства будут применены меры административного воздействия. В ведомстве также отметили, что работы на стройплощадке ЖК остановлены, создана техническая комиссия по расследованию инцидента.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК), сообщил телеграм-канал столичного главка СК. Следствие выяснило, что земельные работы на месте аварии проводили сотрудники частной строительной организации. Следователи изымают строительные и проектные документы, а также договоры субподряда.