В четверг в Москве похолодает на 6-7 градусов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Синоптики ожидают в Москве в четверг заметное похолодание, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра ночные температуры еще высокие, ночью около 5-8 градусов, потому что воздушные массы с юга. И в первой половине дня в среду теплая погода - плюс 8 - плюс 10 градусов, по области до плюс 12. Но к вечеру поменяется циркуляция и воздушные массы уже будут поступать с запада, а не с юга. Это приведет к тому, что в конце дня будет понижение температуры и поздно вечером, ближе к полуночи, будет плюс 2 - плюс 4", - сказал он.

Кроме того, прогнозируется дождь и усиление ветра.

"Завтра некомфортный день, особенно во второй половине дня, когда будет облачно, дождик при ветре, и температура будет понижаться", - предупредил метеоролог.

В ночь на четверг температура в Москве опустится до нуля.

"И уже понижение температуры заметное будет в четверг. Температурный фон будет плюс 5 - плюс 7 градусов, а по области до плюс 3 градусов. Примерно на 6-7 градусов температура понизится. Конечно это понижение температуры, но похолоданием не назовешь, потому что климат таким и должен быть", - сказал Вильфанд.

В последний день месяца, как уточнил эксперт, "погода будет полностью соответствовать своим многолетним значениям". Так, в ночь на пятницу будет минус 1 - минус 3, по области до минус 5 градусов.

Однако днем, "за счет того, что будут совсем небольшие осадки в виде небольшого дождя и разрывы в облаках, все это будет способствовать тому, что температура повысится до 5-10 градусов. Такая погода и должна быть в марте", - сказал Вильфанд.

"Ночные температуры от минус 1 до плюс 4 градусов, и в субботу, и в воскресенье. А дневные - от плюс 6 до плюс 11. Воздух будет постепенно переноситься с юга, и температура будет постепенно повышаться", - добавил он.