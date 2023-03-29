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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Система распознавания лиц в метро Москвы помогла полиции найти 6012 подозреваемых

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Система распознавания лиц "Сфера" с начала ее использования в московском метро в сентябре 2020 года позволила обнаружить 6012 человек, подозреваемых в совершении преступлений, сообщил Департамент транспорта Москвы.

"Система видеоаналитики "Сфера" позволяет повысить безопасность в городском транспорте. Например, с 2020 года она помогла найти в метро 954 человека, пропавших без вести. Среди них 199 детей", - говорится также в сообщении.

Заммэра города Максим Ликсутов напомнил через пресс-службу, что задействованная в "Сфере" технология основана на преобразовании лиц в уникальные биометрические ключи: если при сканировании система обнаружит совпадение с базой розыска, то она немедленно оповестит полицию. Личности остальных пассажиров остаются анонимными, заверил он.

Сфера Максим Ликсутов Москва Московский метрополитен
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