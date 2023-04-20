Москва разрешит арендаторам земли ставить зарядки для электромобилей

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Москве упростили порядок размещения зарядных станций для электромобилей: право их устанавливать получили арендаторы городской земли, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

"Раньше, чтобы установить такую зарядку (для электромобилей) на земле, принадлежащей городу, надо было участвовать в специальных торгах. Теперь эту возможность получили арендаторы городских земельных участков", - написал он.

Для этого достаточно обратиться в специальную Межведомственную комиссию и заключить дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка с департаментом городского имущества. Образец заявления и список необходимых документов можно найти на портале mos.ru.

"Уверен, что такой возможностью воспользуются многочисленные торгово-развлекательные комплексы, коммерческие паркинги, офисные центры, АЗС и другие организации, заинтересованные в предоставлении подобных услуг. Потому что зарядные станции для электромобилей действительно пользуются спросом", - отметил мэр.

По его словам, сейчас в городе установлено больше 400 зарядных станций для электромобилей и порядка 200 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов.