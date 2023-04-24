"Отравитель с Хохловской площади" приговорен в Москве к 15 годам колонии

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы приговорил к 15 годам колонии уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова по делу об отравлении 30 человек и серии грабежей на Хохловской площади в центре столицы, сообщает прокуратура города.

"С учетом позиции прокурора Басманный районный суд Москвы приговорил Сабанова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в столичной прокуратуре в понедельник.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Весной 2021 года Сабанову было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, однако позднее Московский городской суд отменил приговор и отправил дело на пересмотр обратно в Басманный суд в ином составе.

Сабанов осужден за совершение пяти преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), 25 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой), 10 преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

По версии следствия, Сабанов знакомился с нетрезвыми людьми или употребляющими алкоголь, входил к ним в доверие и убеждал выпить жидкость, в которую были добавлены лекарственные вещества, либо добавлял в бутылку или иную емкость с жидкостью, которая была при жертве, препарат, обладающий угнетающим воздействием на центральную нервную систему. После того как жертва теряла сознание, Сабанов похищал вещи потерпевшего, установило следствие.

"Всего от действий Сабанова пострадало 30 потерпевших, пяти из которых причинен тяжкий вред здоровью. Общая сумма похищенного имущества превышает 1 млн рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.