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Суд в Москве арестовал двоих граждан РФ, задержанных по подозрению в госизмене

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия на минувшей и текущей неделе отправил под арест двоих граждан РФ, которым вменяется государственная измена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как сообщили в суде, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении "Плыске Ю.В." была избрана судом 20 апреля, в отношении "Довганя А.С." - 25 апреля.

Обоим фигурантам вменяется госизмена (ст. 275 УК РФ), наказание за которую предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Более подробными комментариями суда, а также комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Лефортовский суд Москвы Москва
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