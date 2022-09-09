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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Гражданин РФ арестован в Москве по делу о государственной измене

Гражданин РФ арестован в Москве по делу о государственной измене
Фото: Michael Ciaglo/Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал арест подозреваемого в госизмене Михаила Баранова, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Баранова Михаила Владимировича судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 ноября 2022 года", - сказала агентству пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Баранову вменяется ст. 275 УК РФ (государственная измена), наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет заключения.

Как считает следствие, он пытался выдать иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну.

Суть обвинения в суде не уточнили, отметив, что материалы дела содержат гриф "секретно".

Москва Мещанский суд
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