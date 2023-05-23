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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:25

Тульский суд приговорил украинца к 16 годам колонии по делу о шпионаже

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Суд в Туле приговорил к 16 годам колонии строгого режима гражданина Украины Андрея Петкевича, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Подсудимый признан виновным в попытке вербовать сотрудников российских оборонных предприятий в шпионских целях, следует из пресс-релиза.

Приговор суда вступил в законную силу.

"В результате проведенных сотрудниками ФСБ России мероприятий установлено, что иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей", - сообщили в спецслужбе.

Его целью, по данным ФСБ, была "вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения".

ФСБ Украина Тула Андрей Петкевич
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