Тульский суд приговорил украинца к 16 годам колонии по делу о шпионаже

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Суд в Туле приговорил к 16 годам колонии строгого режима гражданина Украины Андрея Петкевича, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Подсудимый признан виновным в попытке вербовать сотрудников российских оборонных предприятий в шпионских целях, следует из пресс-релиза.

Приговор суда вступил в законную силу.

"В результате проведенных сотрудниками ФСБ России мероприятий установлено, что иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей", - сообщили в спецслужбе.

Его целью, по данным ФСБ, была "вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения".