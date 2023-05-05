Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Грузовикам разрешат ездить по Москве без спецпропусков 6, 10 и 11 мая

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Водители грузовиков массой более 3,5 тонн смогут не оформлять пропуска для передвижения по Москве 6, 10 и 11 мая, это связано с ограничениями движения в праздничные дни, сообщил через пресс-службу городского Департамента транспорта заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Мы отменяем необходимость получения пропусков для грузоперевозчиков на время ограничений движения в праздничные выходные. Водителям предлагается 3 дня в мае, чтобы они смогли выбрать удобную дату для проезда по Москве. Нам важно, чтобы бизнес продолжал обеспечивать своевременную доставку продуктов и товаров горожанам", - сказал чиновник.

Фуры смогут передвигаться по Москве без пропуска с 00:00 6 мая до 00:00 7 мая, с 00:00 10 мая до 00:00 12 мая

В связи с ограничениями движения 7 мая возможны изменения по пропуску грузового транспорта, предупредили в Дептрансе.

С 2022 года для передвижения по Москве водители всех грузовиков больше 3,5 тонн должны получить специальный пропуск.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве арестована подозреваемая в шпионаже

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в субботу

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в субботу

В Москве 9 мая ожидается до плюс 14 градусов и малооблачная погода без осадков

В Москве 9 мая ожидается до плюс 14 градусов и малооблачная погода без осадков

Анонимы "заминировали" более тысячи объектов Москвы в среду

Московская область ввела запрет на запуск дронов

Московская область ввела запрет на запуск дронов

Власти Москвы запретили несогласованные запуски беспилотников

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве из-за усиления ветра в среду

В столичном депздраве сообщили о единичных очагах кори в Москве

В столичном депздраве сообщили о единичных очагах кори в Москве

Свыше 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });