Грузовикам разрешат ездить по Москве без спецпропусков 6, 10 и 11 мая

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Водители грузовиков массой более 3,5 тонн смогут не оформлять пропуска для передвижения по Москве 6, 10 и 11 мая, это связано с ограничениями движения в праздничные дни, сообщил через пресс-службу городского Департамента транспорта заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Мы отменяем необходимость получения пропусков для грузоперевозчиков на время ограничений движения в праздничные выходные. Водителям предлагается 3 дня в мае, чтобы они смогли выбрать удобную дату для проезда по Москве. Нам важно, чтобы бизнес продолжал обеспечивать своевременную доставку продуктов и товаров горожанам", - сказал чиновник.

Фуры смогут передвигаться по Москве без пропуска с 00:00 6 мая до 00:00 7 мая, с 00:00 10 мая до 00:00 12 мая

В связи с ограничениями движения 7 мая возможны изменения по пропуску грузового транспорта, предупредили в Дептрансе.

С 2022 года для передвижения по Москве водители всех грузовиков больше 3,5 тонн должны получить специальный пропуск.