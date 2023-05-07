Движение в Москве восстановили после утренних перекрытий

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Движение в Москве после утренних перекрытий в центре города восстановлено, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Все ограничения движения сняты. Движение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее дептранс сообщал, что в Москве 7 мая будут перекрыты некоторые улицы в центре и на юго-востоке города. Также были изменены маршруты общественного транспорта, следующего в местах перекрытий. Кроме того, был ограничен выход в город со станций "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Арбатская" и "Библиотека имени Ленина".