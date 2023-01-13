ФНС отметила увеличение числа самозанятых россиян в 1,7 раза - до 6,56 млн

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В 2022 году в России количество зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) составило 6,562 млн. Это в 1,7 раза, или на 2,7 млн больше, чем на конец 2021 года (3,862 млн). Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы.

За декабрь было зарегистрировано 337,65 тысячи новых самозанятых, сняты с регистрации 96,39 тысячи человек.

Всего на конец декабря самозанятым было начислено 5,827 млрд рублей налогов, что на 1,997 млрд рублей больше, чем в ноябре. В том числе, по выплатам от юрлиц было начислено 4,5 млрд рублей, от физлиц - 1,3 млрд рублей.

Выручка самозанятых на конец года составила 125,766 млрд рублей, увеличившись по сравнению с данными на конец ноября на 40,6 млрд рублей. Выручка по выплатам от юрлиц составила порядка 86 млрд рублей, от физлиц - 40 млрд рублей. Количество сформированных ими чеков выросло за месяц на 6,7 млн, до 49,42 млн штук.

Пятая часть самозанятых зарегистрирована в сфере оказания ремонтных услуг (454 тысячи), автоперевозок (405 тысяч), IT (310 тысяч) и услуг красоты (227 тысяч). Эти отрасли остаются самыми распространенными среди плательщиков НПД с октября 2020 года, причем если раньше на первом месте были услуги автоперевозок, то в апреле 2022 года лидерами стали ремонтные услуги, которые сохраняют эту позицию до сих пор.

Наибольшее количество плательщиков НПД зарегистрировано в Москве (1,235 млн), Московской области (481 тысяча) и Петербурге (430 тысяч).

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года в качестве эксперимента в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане, с начала 2020 года он был распространен на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Башкирию, с 1 июля 2020 года - на все регионы.

Воспользоваться режимом могут граждане, получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка составляет 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого возможно с 16 лет.

Использовать режим можно в отношении доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тысяч рублей в месяц). Кроме того, налогоплательщики смогут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Для участия в налоговом режиме гражданам достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем.