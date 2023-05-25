Ливень вызвал кратковременные подтопления в Москве

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Интенсивный дождь прошел днем в столице, выпало порядка 10 мм осадков, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в четверг.

"Наибольшее количество осадков выпало на западе, юге и в центральных районах столицы (...) Зафиксированные временные скопления воды на Боровском шоссе, улицах Ленивка, Большая Бронная и на Ленинском проспекте приняты водосточной сетью в течение 10-15 минут", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока".

"Бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника", - отмечается в сообщении.