МИД РФ уточнил сроки безвизового транзита российских граждан через аэропорты КНР

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Безвизовый транзит для российских граждан, следующих через территорию Китая, возможен только в случае, если его длительность не превышает 24 часов, сообщает во вторник консульский департамент МИД РФ.

"Обращаем внимание, что безвизовый транзит российских граждан, следующих через территорию Китайской Народной Республики, возможен при условии, если он не предполагает выхода из транзитной зоны аэропорта, а длительность пребывания в ней не превышает 24 часов. В остальных случаях требуется оформление соответствующей визы", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркивают, что действовавшие до начала пандемии COVID-19 программы местных властей, предусматривавшие безвизовое пребывание иностранных граждан на территории КНР в течение 72 либо 144 часов с возможностью выхода из транзитной зоны аэропорта, до настоящего времени не возобновлены.

Ранее в Минэкономразвития заявляли, что в июле у россиян может вновь появиться возможность ездить в Китай в рамках соглашения о безвизовых групповых поездках между РФ и КНР. Действие соглашения, заключенного в 2000 году, было приостановлено в 2021 из-за пандемии коронавируса.