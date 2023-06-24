Пробки до двух километров скопились в сторону Москвы на трассе "Дон" в Ростовской области

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Две крупные пробки образовались на трассе М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин в субботу.

"По пробкам на М-4 по состоянию на 19.30 по московскому времени. Миллеровский район: 855 км - 800 метров, 862 км - 2 км. Все в сторону Москвы", - сообщил Тюрин журналистам.

Как сообщалось, бригады скорой помощи и медицины катастроф дежурят на трассе М-4 "Дон" в некоторых регионах России, в том числе в Московской, Ростовской, Воронежской и Липецкой областях.