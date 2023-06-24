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Бригады скорой помощи и медицины катастроф дежурят на трассе М-4 и в некоторых регионах

Бригады скорой помощи и медицины катастроф дежурят на трассе М-4 и в некоторых регионах
Архивное фото
Сергей Булкин/News.ru/TACC

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Бригады скорой помощи и медицины катастроф дежурят на трассе М-4 "Дон" в некоторых регионах России, в том числе в Московской, Ростовской, Воронежской и Липецкой областях, сообщили в Минздраве России.

"В связи со сложившейся обстановкой на трассе М-4 "Дон", в местах скопления автомобилей организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. В Ростовской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Московской областях организовано усиление дежурных смен территориальных центров медицины катастроф и скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минздрава России.

Федеральный центр медицины катастроф Минздрава в круглосуточном режиме ведет мониторинг ситуации. Команда специалистов центра в случае необходимости готова оперативно выдвинуться в очаг происшествия для оказания медицинской помощи.

"При плохом самочувствии, в том числе из-за жары, просим граждан незамедлительно обращаться за медицинской помощью", - добавили в сообщении.

Медицинская служба работает в нормальном режиме. Все виды помощи, включая экстренную, плановую, в том числе высокотехнологичную, оказывают в полном объеме, сообщили в министерстве.

Минздрав РФ
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