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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

В Москве открыли второй электробусный парк

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Москве начал работать второй электробусный парк, он открылся в Митине, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он посетил новый парка, поговорил с водителями и поздравил их с Днем московского транспорта.

По его словам, открытие крупного депо по обслуживанию электробусов приурочили в этому празднику.

Новый электробусный парк "Митино" позволит запустить 23 электробусных маршрута до конца 2024 года, так что "весь северо-запад будет обеспечен" электробусами, добавил мэр.

Электробусы составят две трети подвижного состава ГУП "Мосгортранс" в 2028 году, сообщил также Собянин.

"У нас уже 1,1 тысячи электробусов, в ближайшие 1,5 года еще добавим и будет уже 2,2-2,4 тысячи машин. Удвоим количество. Мы планируем, чтобы за 5 лет в Мосгортрансе две трети подвижного состава были электробусы. <...> Надеюсь, что вам удобно и комфортно работать на электрических машинах", - сказал он водителям.

Водители отметили, что новый электрический транспорт очень комфортен в работе, и с каждой серией электробусы все более совершенны.

В пресс-службе мэрии уточнили, что ГУП "Мосгортранс" эксплуатирует свыше 1,1 тысячи электробусов, которые обслуживают 79 маршрутов наземного общественного транспорта. В планах на 2023-2024 годы - поставка 1,2 тысяч новых электробусов, часть из которых уже эксплуатируется на маршрутах города.

"У новых электробусов, поступающих по контракту 2023 года, запас хода после подзарядки увеличен до 80 км. Для комфорта пассажиров в салоне установлено адаптивное освещение, которое меняет цветовую гамму с холодной на теплую в зависимости от времени суток. Также установлен электрический отопитель, использование которого позволяет поддерживать оптимальную температуру в салоне и, одновременно, свести к минимуму негативное влияние на окружающую среду. Увеличенный передний указатель маршрута лучше виден издалека", - добавить в мэрии.

Всего в Москве установлено более 200 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. В планах на 2023 год - установка еще 200 зарядных станций, заключили в пресс-службе.

Сергей Собянин Митино Москва
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