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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Июнь 2023 года стал самым жарким с момента начала ведения такой статистики. Об этом говорится в заявлении европейской климатической службы Copernicus.

"Месяц стал самым жарким июнем по всему миру, превысив примерно на 0,5°C средний показатель за 1991-2020 годы. Он также со значительным отрывом побил предыдущий рекорд, который был у июня 2019 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что рекордно высокие температуры наблюдались на юго-западе Европы. Гораздо выше обычного были температуры в частях Канады, США, Мексики, Азии и восточной Австралии.

При этом в западных частях США, Австралии и России июнь стал немного холоднее обычного.

На сайте, среди прочего, приводятся данные о температуре на Земле за каждый июнь начиная с 1979 года.

Также отмечается, что температура поверхности Мирового океана была выше, чем в любой предыдущий июнь за всю историю наблюдений.

Copernicus
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