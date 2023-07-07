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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

В Москве ожидаются ливни и грозы с полуночи

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Погода в Москве резко ухудшится после полуночи, сообщил телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Ссылаясь на прогнозы синоптиков, в мэрии предупредили, что дождь, местами сильный, ливни и грозы ожидаются в столичном регионе с полуночи и до полудня 8 июля. Возможны порывы ветра до 20 м/с.

Москвичей призвали быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию при управлении личным автотранспортом.

Москва
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