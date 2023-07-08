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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

В Подмосковье в результате непогоды без электричества остались 68 населенных пунктов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Отключение энергоснабжения произошло в 68 населенных пунктах в трех городских округах в Подмосковье из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области в субботу.

По данным подмосковного главка МЧС, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

В ведомстве отметили, что "в результате удара молнии пострадала женщина, доставлена в Коломенскую ЦРБ с ожогами".

Как рассказали в пресс-службе, "в связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории МО произошло падение 63 деревьев в семи городских округах, повреждены 16 автомобилей в трех городских округах".

Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево работают в штатном режиме.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 98 человек и 36 единиц техники.

Подмосковье
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