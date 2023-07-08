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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Почти три тысячи человек остаются без электричества в Подмосковье после грозы

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Девять населенных пунктов остаются без электричества в Коломне после грозы, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в субботу.

"Ночью прошли сильные ливни до трети месячной нормы осадков, наиболее из-за непогоды пострадал юго-восток региона, городской округ Коломна: в 19 населенных пунктах временно было отключено электричество. Сейчас подача электроэнергии восстановлена в 10 населенных пунктах, в 9 пока ведутся работы, без электричества остаются 2,7 тыс. человек", - написал он в своем телеграм-канале.

Хромушин отметил, что восстановить подачу электричества во все дома в Коломне планируют к 15:00. Также в округе были зафиксированы протечки кровель и водостоков в 48 многоквартирных домах, в трех - затоплены подвалы. По состоянию на сегодняшнее утро, протечки кровель, водостоков и подтопления подвалов во всех домах устранены.

Вице-губернатор добавил, что в области работает 41 бригада. Дополнительно по просьбе главы Коломны для резерва направлена бригада МОС АВС и станция перекачки стоков.

Хромушин добавил, что сильнее всего последствия непогоды проявились в Коломне, Красногорске, Орехово-Зуево. "Так как, по данным синоптиков, непогода в Подмосковье сохранится и сегодня, держим ситуацию на контроле", - отметил он.

Подмосковье Коломна Евгений Хромушин
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