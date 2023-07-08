Нарушенное непогодой электроснабжение в Подмосковье полностью восстановлено

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Все населенные пункты Подмосковья, пострадавшие из-за непогоды накануне, обеспечены электроснабжением, сообщили в пресс-службе министерства энергетики региона в субботу.

"В Московской области полностью восстановлено электроснабжение после мощного циклона. На данный момент большинство потребителей подключены по нормальной схеме работы сетей. В ближайшее время будут устранены оставшиеся незначительные обесточенные участки электросетей в городских округах Истра и Павловский Посад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего отключений было в Коломне, а также Раменском и Ступино.

В ночь на 8 июля сильная гроза с дождем стали причиной отключений электричества в нескольких населенных пунктах Коломны.