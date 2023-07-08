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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

В 116 населенных пунктах Подмосковья отключился свет из-за непогоды

В 116 населенных пунктах Подмосковья отключился свет из-за непогоды
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В 116 населенных пунктах в девяти городских округах Московской области произошло отключение электроснабжения в результате обильных осадков с пятницы на субботу, сообщает пресс-служа подмосковной прокуратуры.

Оперативные службы ликвидируют последствий непогоды. Прокуратура контролирует своевременность принятия мер, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили, что на территории области повалено более 60 деревьев и повреждено 16 автомобилей.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 98 человек и 36 единиц техники, уточняли в МЧС.

Аэропорты столичного региона - Домодедово, Жуковский и Шереметьево - работают в штатном режиме.

Московская область
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