За трое суток в Иркутской области выпало 60% годовой нормы осадков

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Более 300 мм осадков выпало в Иркутской области, что составляет около 60% от годовой нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Иркутской области за трое суток выпало потрясающее количество осадков - больше 300 мм. Это составляет 60% от годовой нормы осадков", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что в реках растет уровень воды, происходят подтопления.

Также больше количество осадков выпало за прошедшие сутки в подмосковной Коломне. За пятницу и ночь на субботу там выпало 53 мм осадков, что составляет две трети месячной нормы.

В целом в столичном регионе выпало от 10 до 20 мм осадков. В Москве больше всего осадков зарегистрировано в Тушино - до 10 мм.