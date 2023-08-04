Жара до плюс 32 градусов прогнозируется в Москве в субботу

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Синоптики прогнозируют в субботу в столице жару до плюс 32 градусов и небольшую облачность без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 3- 8 м/c", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь на субботу температура опустится до плюс 15 градусов. Давление составит 751 мм ртутного столба. Днем субботы максимальная температура воздуха может достигнуть отметки плюс 32 градусов.