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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Жара до плюс 32 градусов прогнозируется в Москве в субботу

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Синоптики прогнозируют в субботу в столице жару до плюс 32 градусов и небольшую облачность без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 3- 8 м/c", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь на субботу температура опустится до плюс 15 градусов. Давление составит 751 мм ртутного столба. Днем субботы максимальная температура воздуха может достигнуть отметки плюс 32 градусов.

Гидрометцентр РФ Москва
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