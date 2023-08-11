Военные РФ пресекли попытку украинского беспилотника атаковать объект в Москве

Дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в лесу на западе города

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник пытался атаковать объект в Москве, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал в лесу на западе города, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы", - заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, в результате падения беспилотника пострадавших и разрушений нет.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил о перехваченном беспилотнике, его обломки упали в районе Карамышевской набережной.

"Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", - сообщил Собянин в телеграм-канале.