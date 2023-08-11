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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В Москве перекрыли Карамышевскую набережную

В Москве перекрыли Карамышевскую набережную
Сотрудники экстренных служб на Карамышевской набережной
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Москве перекрыто движение по Карамышевской набережной на время работы оперативных и экстренных служб, сообщил городской Департамент транспорта.

"Движение по Карамышевской набережной от улицы Саляма Адиля до Северо-Западной хорды перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб", - говорится в сообщении.

Движение в районе перекрытия не затруднено.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в районе Карамышевской набережной упали обломки беспилотника, сбитого ПВО. По данным мэра, никто не пострадал и серьезных разрушений нет.

Сообщалось также, что аэропорт Калуги и московское "Внуково" на время закрывали ради обеспечения безопасности полетов.

Хроника 24 июля – 11 августа 2023 годаАтаки беспилотников на Москву
Внуково Сергей Собянин Калуга Москва Дептранс Карамышевская набережная
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