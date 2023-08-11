В Москве перекрыли Карамышевскую набережную
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Москве перекрыто движение по Карамышевской набережной на время работы оперативных и экстренных служб, сообщил городской Департамент транспорта.
"Движение по Карамышевской набережной от улицы Саляма Адиля до Северо-Западной хорды перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб", - говорится в сообщении.
Движение в районе перекрытия не затруднено.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в районе Карамышевской набережной упали обломки беспилотника, сбитого ПВО. По данным мэра, никто не пострадал и серьезных разрушений нет.
Сообщалось также, что аэропорт Калуги и московское "Внуково" на время закрывали ради обеспечения безопасности полетов.