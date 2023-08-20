В Подольске на складе Ozon произошел пожар

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Склад маркетплейса Ozon горит в Подольске на площади 375 кв. метров, проведена эвакуация сотрудников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС в воскресенье.

"Поступило сообщение о возгорании на складе Озон по адресу: деревня Гривно, территория промышленного парка Гривно, дом 1, корпус 13. Пожар на площади 375 кв. м произошел в 6-этажном здании, наблюдается дым из-под кровли. Проведена эвакуация сотрудников", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что горит продукция в коробках на стеллажах.

К тушению привлечены 91 человек, 34 единиц техники, от МЧС 43 человека, 16 единиц техники.

К месту пожара также следуют специалисты для проведения замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

В начале августа прошлого года склад маркетплейса Ozon горел в подмосковной Истре на площади 55 тыс. кв. метров, были эвакуированы более 1 тыс. сотрудников. В результате пожара, по данным скорой помощи Московской области, пострадали 11 человек, двое из них были госпитализированы. К ликвидации возгорания привлекались два вертолета МЧС РФ.