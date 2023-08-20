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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске локализовали

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Пожарным удалось остановить распространение огня на складе маркетплейса Ozon в подмосковном Подольске, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС в воскресенье.

Как говорится в сообщении, в 11:22 пожар локализован на площади 500 кв. метров.

В главке добавили, что в 11:48 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения.

В свою очередь, в пресс-службе маркетплейса сообщили, что открытого огня уже нет и угроза для соседних блоков и зданий снята. Блок склада, где возник пожар, не эксплуатировался, в нем не хранились товары, добавили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что сотрудников оперативно эвакуировали, за медицинской помощью никто не обратился.

Пресс-служба администрации Подольского округа со своей стороны сообщает, что погибших и пострадавших на этот час на месте пожара на складе Ozon нет. Как говорится в сообщении, порядка 400 человек эвакуированы. Причина пожара устанавливается.

Ранее со ссылкой на ГУ МЧС сообщалось о начавшемся пожаре на складе Ozon в подмосковном Подольске на площади 375 кв. метров. Пожар произошел в 6-этажном здании. Горела продукция в коробках на стеллажах. К тушению были привлечены 91 человек, 34 единицы техники, от МЧС 43 человека, 16 единиц техники.

В начале августа прошлого года склад маркетплейса Ozon горел в подмосковной Истре на площади 55 тыс. кв. метров, были эвакуированы более 1 тыс. сотрудников. В результате пожара, по данным скорой помощи Московской области, на складе Ozon в Истре пострадали 11 человек, двое из них были госпитализированы. К ликвидации возгорания привлекались два вертолета МЧС РФ.

Подольск Подмосковье Ozon
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