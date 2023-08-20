Станция столичного метро "Марьина Роща" работает в штатном режиме

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Станция метро "Марьина Роща", куда ранее из-за дождя проникала вода, работает в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского метрополитена в воскресенье.

"Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком. Ранее в связи с обильными осадками с городской территории в аванзал станции поступала вода. Она уходила в дренажную систему вестибюля", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что в вестибюль станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии натекло много воды после ливня.