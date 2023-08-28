Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 августа

Поддержка Маккарти идеи расследования по вопросу импичмента Байдену, сбитый БПЛА в Люберцах, досрочное открытие участка станции "салатовой" ветки в метро Москвы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Маккарти поддержал идею расследования по вопросу импичмента Байдену. По словам спикера палаты представителей США, при имеющейся информации, это "является естественным шагом".

- Силы ПВО в районе Люберец сбили БПЛА, летевший по направлению к Москве. "Предварительно, пострадавших и разрушений нет", - заявил мэр столицы Сергей Собянин.

- Участок "салатовой" ветки московского метро откроется на день раньше срока. В московском департаменте транспорта уточнили, что движение восстановится от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская".

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью. Военные заявили, что это была очередная попытка террористической атаки по объектам на территории России.

- Тропический шторм "Идалия" сформировался в Мексиканском заливе. Он обладает потенциалом набрать силу и стать ураганом.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Маккарти поддержал идею расследования по вопросу импичмента Байдену

Маккарти поддержал идею расследования по вопросу импичмента Байдену

Что произошло за день: воскресенье, 27 августа

Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник над Черным морем

Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник над Черным морем

Экипаж Crew Dragon после стыковки перешел на борт МКС

Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа состыковался с МКС

Корабль Crew Dragon сблизился с МКС перед предстоящей стыковкой

В Греции борются с тремя крупными пожарами

Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты

Париж первым в Европе запретит в городе электросамокаты

В Австралии нашли 23 морпеха после крушения военного вертолета США

Троих военнослужащих США госпитализировали после крушения вертолета в Австралии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });