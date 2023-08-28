Что случилось этой ночью: понедельник, 28 августа

Поддержка Маккарти идеи расследования по вопросу импичмента Байдену, сбитый БПЛА в Люберцах, досрочное открытие участка станции "салатовой" ветки в метро Москвы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Маккарти поддержал идею расследования по вопросу импичмента Байдену. По словам спикера палаты представителей США, при имеющейся информации, это "является естественным шагом".

- Силы ПВО в районе Люберец сбили БПЛА, летевший по направлению к Москве. "Предварительно, пострадавших и разрушений нет", - заявил мэр столицы Сергей Собянин.

- Участок "салатовой" ветки московского метро откроется на день раньше срока. В московском департаменте транспорта уточнили, что движение восстановится от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская".

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью. Военные заявили, что это была очередная попытка террористической атаки по объектам на территории России.

- Тропический шторм "Идалия" сформировался в Мексиканском заливе. Он обладает потенциалом набрать силу и стать ураганом.