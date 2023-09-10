Явка на выборах в Москве составила свыше 2,7 млн человек

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев сообщил, что по состоянию на 12:00 на выборах проголосовали более 2,7 млн человек.

"Выборы проходят штатно. Нарушений нет", - сказал он журналистам в воскресенье.

Голосование на выборах мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований в новой Москве проходит в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Проголосовать смогут граждане России, зарегистрированные в столице, которым уже исполнилось 18 лет или исполнится по 10 сентября включительно.