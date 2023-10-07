Дождь, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Москве в воскресенье

Фото: Кирилл Зыков/Агентство "Москва"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили москвичей об осадках и порывистом ветре в течение воскресенья.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 00.00 до 18.00 часов 8 октября по Москве ожидаются осадки (дождь, мокрый снег) и местами усиление западного, северо-западного ветра с порывами 15-20 м/с", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Водителям транспортных средств рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что, по прогнозу синоптиков, резкое понижение температуры, дождь, мокрый снег и ветер до 21 м/с ожидаются в московском регионе в выходные из-за циклона, температура днем в воскресенье не будет превышать плюс 4 градусов. Также в воскресенье прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с, утром - гололедица.